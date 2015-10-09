Мэр Рима подал в отставку из-за скандала о растратах - BBC

05:00, 09 октября 2015
Мир
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Мэр Рима Игнасио Марино подал в отставку из-за скандала вокруг расходов с его кредитной карты.

REUTERS

Господин Марино ранее отвергал обвинения в том, что оплачивал личные счета в ресторанах, используя официальные банковские счета, сообщает BBC Украина.

В четверг он предложил возместить 22 тысячи евро (22,5 тысячи долларов) затрат, однако позже объявил о своей отставке - после того, как его Демократическая партия отозвала от него свою поддержку.

REUTERS

В то же время господин Марино заявил, что его уход не стоит воспринимать как признание вины.

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Ранее мэр Рима уже оказывался в центре финансовых скандалов. Так в прошлом году от него уже требовали отставки за ряд неоплаченных чеков за парковку. Кроме того, на популярность Марино значительно повлиял коррупционный скандал при участии ряда политиков, в частности, его предшественника.

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