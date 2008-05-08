Из-за Путина ежегодное послание Медведева перенесено на осень

В связи с программным выступлением кандидата на пост премьер-министра России Владимира Путина в Госдуме послание президента РФ Дмитрия Медведева перенесено на осень 2008 года, пишет в четверг газета "Ведомости".

Как объяснил источник издания в администрации президента, информационное пространство перегружено стратегическими выступлениями первых лиц. "К тому же послание нового президента просто не успевают подготовить", - добавил собеседник "Ведомостей".

Выступление Путина в думе начнется в полдень. Сначала он выступит с 15-минутной речью "О программе основных направлений деятельности правительства Российской Федерации", а затем полчаса будет отвечать на вопросы депутатов.

Путин расскажет о налоговой и пенсионной реформах, которые проведет в качестве премьер-министра, и о превращении России в мировой финансовый центр. Кандидат также будет говорить о совершенствовании правоохранительной и судебной систем в России, указывают источники газеты в правительстве. По сути, это будет формат ежегодного послания, но на экономическую тему, заключает источник, близкий к администрации президента.

Путин ответит на шесть вопросов, напоминает газета. По два зададут члены КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", а "Единая Россия" от вопросов воздержится, поскольку, по словам источника в партии, "к председателю вопросов нет".

"Ведомостям" стало известно и содержание вопросов. Депутаты от ЛДПР спросят, почему российскому бизнесу трудно инвестировать в зарубежные компании и как будут поддерживаться инновации и стимулироваться молодые ученые. Представители "Справедливой России" поинтересуются, какой станет социальная политика и будет ли усилена роль партий в жизни страны. Коммунисты вопросы пока не сформулировали, но их беспокоят внешняя политика в связи со вступлением Украины в НАТО, проблемы избирательной системы и системы образования.

Напомним, кандидатура Путина на пост премьер-министра была внесена Медведевым на рассмотрение нижней палаты вскоре после вступления последнего в должность 7 мая 2008 года. Как ранее заявлял спикер Госдумы Борис Грызлов, утверждение нового главы кабинета займет около полутора часов.

Лента.ру