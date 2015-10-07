Путин в свой день рождения вышел на лед (фото)

Об этом сообщает в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Он вышел на лед под 11-мм номером. Зрители на трибунах кричат: «С днем рождения!».

Путин играет за команду «Звезды НХЛ».

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Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе Путина. Путин неоднократно принимал участие в гала-матчах лиги.

Путину сегодня исполняется 63 года.