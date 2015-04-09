Жириновский оказался не готов к труду и обороне

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не сдал нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

«Главное, показали пример», — сказал Жириновский по итогам испытаний. Лидер ЛДПР выполнил упражнения на пресс, отжимался, а затем поиграл в волейбол с молодежью. Для успешного прохождения испытаний политику нужно было выполнить четыре вида упражнений: десять раз отжаться, 20 раз сделать упражнение на пресс, пробежать четыре километра на лыжах или пробежать три километра по пересеченной местности, проплыть 25 метров без учета времени или сделать наклон вперед, коснувшись пальцев ног.

Вместе с тем, корреспондент «Русской службы новостей» сообщил, что Жириновский не сдавал нормативы, а просто приехал опробовать снаряды.

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О том, что Жириновский намерен сдать нормативы ГТО сообщалось на сайте ЛДПР. «Мы не просто сдадим ГТО, а будем это повторять на постоянной основе и пропагандировать. Я уже сдавал эти нормативы в детстве, всегда к этому относился серьезно», — сообщил Жириновский.

8 апреля Жириновский заявил радиостанции, что его вес не превышает 100 килограммов. «Вес не играет роли, речь не идет о рекордах, главное — прийти, размяться, поиграть в мяч, керлинг. Но не надо сидеть и всех чернить, поливать грязью. Люди хотят, надо это поддерживать. Прекрасно, что люди сдают нормы ГТО», — заявил Жириновский.

Днем ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предположил, что сдал бы нормы ГТО лучше, чем Жириновский. «Что касается меня, там, по-моему, Жириновский вызывает. Мне думается, он по всем видам мне продует», — отметил Зюганов, его слова приводит ТАСС.

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Сдача нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») стартовала в России 7 апреля. Принять участие в испытаниях смогли школьники в 12 регионах России. 8 апреля нормы ГТО сдавали депутаты. Из 450 парламентариев о намерении пройти испытания заявили менее 30 человек, большинство — из фракции ЛДПР. С 2017 года сдать нормативы смогут все желающие.

Новая структура комплекса ГТО, разработанная Минспорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет.