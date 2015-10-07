В Лондоне наградили саудовского блогера, осужденного за "оскорбление ислама"
Блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, приговоренный к 1000 ударов плетьми и 10 годам тюрьмы за "оскорбление ислама", был удостоен престижной награды в Лондоне за свою деятельность по защите свободы слова.
Об этом сообщает русская служба BBC.
Английское отделение международного ПЕН-клуба удостоило блогера премии "За писательскую отвагу". Раиф Бадави создал сайт "Либеральная сеть Саудовской Аравии", на страницах которого велись дискуссии на политические и религиозные темы. Сайт просуществовал четыре года.
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В январе Бадави получил первые 50 ударов плетью, однако дальнейшее наказание было отложено из-за ухудшения состоянием его здоровья.
Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз, умерший 23 января этого года, успел направить дело блогера на пересмотр, однако Высший суд Саудовской Аравии оставил приговор в силе.