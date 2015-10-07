В Турции ночью произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов

В турецкой провинции Анталья неподалеку города Демре минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов, передает ТАСС.

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Сообщается, что удар стихии пришелся в 00:27 на уезд Демре, где расположена популярная среди иностранных туристов и христианских паломников церковь Святого Николая Чудотворца. Очаг залегал на глубине 34 км, сотрясения почвы отчетливо ощущались в домах.

Среди местного населения происшествие вызвало панику. Сотни людей выбежали на улицы, опасаясь разрушений, и не хотели возвращаться в дома из-за страха повторных толчков, которые продолжались до утра, но имели небольшую магнитуду.

По словам местных жителей, если бы подземные толчки продолжались на несколько секунд дольше, то многие постройки были бы разрушены.

Провинция Анталья на юге Турции расположена в сейсмоактивном регионе. Около десятка землетрясений небольшой магнитуды регистрируются там почти еженедельно. При этом Анталья остается одним самых популярных турецких курортов.