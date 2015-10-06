Туск: В Сирии миллионы потенциальных беженцев мечтают о Европе

Выступая в Страсбурге перед депутатами ЕС 6 октября, Туск заявил, что «по турецким подсчетам, еще три миллиона потенциальных беженцев могут прибыть из самого только Алеппо – крупнейшего города Сирии – и его окрестностей, передает Радио Свобода.

По его словам, «сейчас миллионы потенциальных мигрантов и беженцев мечтают о Европе». Туск предупредил евродепутатов, что в Европе никто не поможет в решении проблемы беженцев. Кое-кто из соседей ЕС «смотрит с удовольствием на эту проблему», - добавил президент Совета ЕС.

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Около двух миллионов сирийских беженцев в настоящее время живут в Турции, десятки тысяч других мигрировали в ЕС через Грецию в 2015 году.

Мигранты, бегущие от войны и бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии надеются добраться до богатых стран Западной Европы таких, как Германия и Швеция.

В результате войны в Сирии с 2011 года здесь погибли 250 тысяч человек, миллионы были вынуждены оставить свои дома.