ЕС обнародовал проект плана действий с Турцией по урегулированию кризиса беженцев

Это следует из проекта плана действий относительно сотрудничества ЕС и Турции в урегулировании кризиса беженцев, обнародованном Еврокомиссией во вторник, 6 октября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

План был передан президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану накануне во время визита турецкого лидера в Брюссель.

Евросоюз, согласно проекту, предоставит в этом и следующем году до одного миллиарда евро Турции для приема беженцев, отмечается в сообщении Reuters. Некоторые из беженцев - преимущественно сирийцы и иракцы будут иметь возможность переселиться из Турции в ЕС.

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Среди действий, которых ЕС ожидает от Турции, - строительство шести новых лагерей для беженцев, а также активизация сотрудничества турецкой береговой охраны с греческими коллегами и усиления охраны границ с Грецией и Болгарией в целом. Также проект предусматривает возвращение в Турцию мигрантов, которые нелегально перебрались в ЕС и не получили политического убежища.

В ближайшую неделю, перед встречей глав государств и правительств ЕС, Евросоюз и Турция детали документа доработают, отмечается в сообщении агентства dpa.

В проекте не упоминается поддержка идеи Эрдогана относительно создания "безопасных зон" или "безполетных зон" на севере Сирии. В преамбуле проекта документа отмечается, что он является частью более широких отношений с Турцией".

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Ранее УНИАН сообщал, что по информации СМИ, Еврокомиссия разработала план действий с Турцией с целью остановить наплыв беженцев в Европу. Отмечалось, что Еврокомиссия и представители согласились на этот план на прошлой неделе и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также договаривался с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.