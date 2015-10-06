Пилот авиалайнера American Airlines умер во время полета
Авиалайнер компании American Airlines, выполнявший рейс из Феникса в Аризоне, в Бостон, Массачусетс, был вынужден прервать полет и совершить экстренную посадку в Сиракузах, штат Нью-Йорк, после того как капитан воздушного судна почувствовал себя плохо и вскоре скончался.
Как сообщила представитель авиакомпании, решение о перенаправлении рейса 550 была принято около 7 часов утра в понедельник, передает Русская служба Би-Би-Си.
Airbus А320, вылетевший из Феникса вскоре после полуночи, благополучно приземлился в Сиракузах после того, как второй пилот проинформировал диспетчеров о том, что капитан без сознания и лайнеру требуется свободная полоса для немедленной посадки.
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На борту самолета находились 147 пассажиров и пятеро членов экпижа.
В авиакомпании не стали рассказывать, когда именно наступила смерть капитана и от каких причин. Представитель пресс-службы сообщила, что компания глубоко опечалена случившимся и сейчас сосредоточена на оказании поддержки родным и коллегам покойного.
Некоторое время спустя лайнер завершил свой рейс посадкой в Бостоне.
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