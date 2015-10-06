Пилот авиалайнера American Airlines умер во время полета

Как сообщила представитель авиакомпании, решение о перенаправлении рейса 550 была принято около 7 часов утра в понедельник, передает Русская служба Би-Би-Си.

Airbus А320, вылетевший из Феникса вскоре после полуночи, благополучно приземлился в Сиракузах после того, как второй пилот проинформировал диспетчеров о том, что капитан без сознания и лайнеру требуется свободная полоса для немедленной посадки.

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На борту самолета находились 147 пассажиров и пятеро членов экпижа.

В авиакомпании не стали рассказывать, когда именно наступила смерть капитана и от каких причин. Представитель пресс-службы сообщила, что компания глубоко опечалена случившимся и сейчас сосредоточена на оказании поддержки родным и коллегам покойного.

Некоторое время спустя лайнер завершил свой рейс посадкой в Бостоне.

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