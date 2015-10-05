На выборах в Португалии лидируют правоцентристы - СМИ

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные экзит-поллов, передает РБК-Украина.

На данный момент известно, что за лидирующую политическую силу отдали свои голоса от 36,5% до 43% избирателей.

Оппозиционная Социалистическая партия Португалии, судя по опросам, заметно отстала от победителей гонки.

Исходя из этих результатов, правоцентристы, однако, немного не доберут до абсолютного большинства в парламенте.

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По словам корреспондента BBC в Лиссабоне, победа правоцентристов будет выглядеть особенно убедительно на фоне жесткого урезания бюджетных расходов и беспрецедентного увеличения уровня налогообложения.

На данный момент экономика Португалии вышла из рецессии и начинает расти.

В выборах приняли участие 13 политических партий и три коалиции.

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