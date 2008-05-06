Черноморский флот надежно охраняет маяки от украинских властей

Черноморский флот России обеспечит должную охрану гидрографических объектов и без соответствующих решений правительства РФ туда не будет допущен ни один судебный исполнитель украинских судов, заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Клецков.

"Эта тема без постановлений правительства РФ, которое является арендатором земли и объектов, вообще не имеет перспективы. Все изменения в нынешний статус гидрографических объектов флота могут вноситься только на межправительственном уровне, иных решений мы не видим и не признаем, поскольку не Черноморский флот и не министерство обороны арендует у Украины объекты", - сказал Клецков в интервью газете "Красная звезда", которое будет опубликовано в среду.