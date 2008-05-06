Абхазия готова отдать свою территорию под военный контроль России в обмен на гарантии своей безопасности.

Об этом завил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Сергей Шамба.

Он называет это "широким военным сотрудничеством" и указывает на необходимость выстраивания межгосударственных отношений между Грузией и Абхазией. Тбилиси же считает такие действия попыткой аннексии ее земель и нарушением суверенитета.

Накануне официальный Тбилиси объявил о выходе из грузинско-российского договора о противовоздушной безопасности, подписанного в 1995 году. Это стало ответом на инциденты с грузинскими беспилотными самолетами, которые летают над Абхазией. Ноту о выходе из договора министерство иностранных дел уже вручило советнику-посланнику России. Глава российского МИД назвал решение Тбилиси срывом договоренностей о мирном урегулировании конфликтов Грузии с непризнанными республиками.

ICTV