Госдуме наказано явиться в полном составе на утверждение Путина премьером
08:00, 06 мая 2008Мир
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Депутаты получили специальные приглашения
Руководство Госдумы РФ работает над обеспечением 100%-ной явки в день утверждения Владимира Путина премьер-министром, пишет газета «Ведомости».
По данным газеты, депутаты «Единой России» получили из аппарата фракции специальные приглашения заседание 8 мая. В аппарате фракции ЛДПР «Ведомостям» сообщили, что членам фракции наказано явиться всем до единого. Источник в думском руководстве «Справедливой России» сообщил, что с такой же просьбой о 100%-ной явке обратились лидеры партии к депутатам-эсерам. Уважительной причиной для отсутствия может служить только больничный лист, поданный заранее руководству фракции.
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