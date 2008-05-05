Жертвами циклона в Мьянме стали больше 15 тысяч людей

Жертвами урагана "Наргис", обрушившегося в минувшие выходные на юг Мьянмы (Бирмы), по последним данным, стали более 15 тысяч человек.

Об этом сообщает из Янгона (Рангуна) китайское агентство Xinhua со ссылкой на официальные данные.

Ранее государственное телевидение Мьянмы сообщило, что в результате удара стихии погибли не менее 3969 человек, еще 2129 человек считаются пропавшими без вести, отмечает NEWSru. Однако при этом не исключалось, что число жертв может существенно увеличиться, когда отряды поисковиков доберутся до труднодоступных районов.

Считается, что в некоторых отдаленных городах в дельте реки Ирравади могли лишиться жизни еще несколько тысяч человек, сообщает ИТАР-ТАСС.