Отсутствие уверенности в завтрашнем дне и чрезмерное внимание Украине не волнуют россиян - опрос
Алкоголизм, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, а также чрезмерное внимание украинской проблеме практически не волнуют россиян.
Об этом свидетельствуют новые данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "Газета.Ru".
Отвечая на вопрос о наиболее важных проблемах для России в целом, за перечисленные выше варианты высказались только 1% опрошенных.
Аналогичное количество россиян высказались за преступность, проблемы малого бизнеса, безразличие властей к проблемам простых людей, низкий уровень культуры, нравственности и патриотизма.
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Также только 1% опрошенных полагают, что наиболее важные проблемы для России это: недоступность образования, низкий уровень инфраструктуры, миграционная политика, обороноспособность, отсутствие перспектив для молодежи.
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Проблемы материнства и детства, а также проблемы с демократией в Россией и правами человека также обеспокоены только 1% опрошенных.