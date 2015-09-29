В Виннице завершен прием анкет кандидатов в патрульную полицию – на одно место 34 человека

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Винницкой области.

Прием анкет продолжался в течение трех недель, и за это время зарегистрировалось 8849 желающих служить в новой правоохранительной структуре. Из них 66,6% подали анкеты онлайн.

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Большинство желающих служить в новой полиции это мужчины. На сегодня их доля составляет 67%. 56,5% процентов кандидатов на службу в патрульной полиции имеют высшее образование. Из общего количества 7,9% заявок подали действующие работники милиции.

Конкурс на одно место нового полицейского в Виннице составляет 34 человека на место. Планируется, что в начале 2016 года на улицы Винницы выйдут 260 патрульных полицейских.

Следующий этап отбора, который ждет кандидатов — тестирование на общий уровень развития. О дате проведения тестирования всех претендентов будут информировать электронным письмом или по телефону.