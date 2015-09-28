Глава КНР: "Закон джунглей" не может быть моделью партнерства стран

"Закон джунглей" означает то, что слабые подвластны сильным. Так страны вести себя не могут. Те, кто высокомерно применяют силу, фактически поднимают камень, который в конечном счете упадет им на ноги", — сказал Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Читайте такжеКитай планирует выделить 12 миллиардов долларов развивающимся странам

Он также подчеркнул, что всем странам необходимо отвергать менталитет "холодной войны" во всех ее проявлениях.

По словам Cи Цзиньпина, необходимо отвести важную роль ООН и Совету Безопасности в деле прекращения конфликтов и поддержания мира при использовании подходов мирного урегулирования споров и применению принудительных мер, чтобы "вражда уступала (место) дружбе".