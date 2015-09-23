На нынешней Генассамблее ООН ожидают рекордное количество мировых лидеров

"Неделя высокого представительства на Генеральной ассамблее известена как площадка для дипломатических контактов, но я думаю, что в этом году побьет рекорды", – отметила посол США в ООН Саманта Пауэр, отметив, что в этом году наибольшее количество мировых лидеров в истории ООН может посетить сессию Генеральной ассамблеи, передает радио "Свобода".

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Папа Франциск выступит с трибуны ООН 25 сентября во время своего первого визита в США. Си Цзиньпин, который также находится в США с государственным визитом, будет дебютировать в ООН как глава Китая.

Также нечастыми гостями в штаб-квартире ООН являются канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Ругани и кубинский лидер Рауль Кастро.

Владимир Путин, как ожидается, выступит 28 сентября ибудет говорить о Сирии и необходимости объединиться для борьбы с терроризмом.

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Нью-Йорк в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ожидается два его выступления. 27 сентября Петр Порошенко выступит на Саммите устойчивого развития, а 29 сентября – на пленарных дебатах.

В этом году ООН отмечает 70-ю годовщину создания этой международной организации.