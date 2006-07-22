”Визовый кодекс” ЕС исключит пренебрежение в отношении украинских граждан

Делегации Украины и Европейской Комиссии на переговорах в Брюсселе согласовали проект Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, делегацию Украины возглавил заместитель Министра иностранных дел Николай МАЙМЕСКУЛ.

На переговорах 20 июля стороны также достигли существенного прогресса в согласовании проекта Соглашения о реадмиссии лиц, с учетом национальных интересов Украины.

Стороны договорились провести следующий раунд переговоров относительно проекта Соглашений между Украиной и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии лиц в сентябре с.г., во время которого украинская сторона надеется окончательно подготовить соглашение к подписанию.

В своем выступлении Н.МАЙМЕСКУЛ отметил многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются граждане Украины при оформлении виз для въезда в государства-члены Европейского Союза. Украинская сторона отметила недопустимость случаев пренебрежительного отношения к гражданам Украины, необходимость обеспечения со стороны государств-членов ЕС прозрачности визовых процедур, унификации визовых требований всеми государствами-членами. Европейской стороне были переданы результаты исследований общественных организаций по этому вопросу.

В свою очередь представители Евросоюза сообщили об одобрении Европейской Комиссией 19 июля проекта „Визового кодекса”, который должен заменить существующие инструктивные материалы по этому вопросу и содержит, в частности, обязанность консула объяснять причины визового отказа. В то же время руководитель делегации Еврокомиссии пообещал безотлагательно обратиться к руководителям дипломатических учреждений государств-членов ЕС в Украине с целью решения отмеченной проблематики по линии консульских служб и МИД Украины.