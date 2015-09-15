Путин считает, что "без поддержки" РФ поток беженцев из Сирии будет увеличиваться

Об этом он сообщил во время выступления на встрече Организации договора коллективной безопасности в Таджикистане, передает "Крым. Реалии".

Путин заявил, что Москва предоставляет военную помощь режиму президента Сирии Башара аль-Асаду и намерена продолжать делать это.

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При этом он опроверг обвинения в том, что поддержка Россией сирийского режима приведет к увеличению количества беженцев из этой страны. Он отметил, что без поддержки РФ поток беженцев из Сирии в Европу будет только увеличиваться.

Стоит отметить, что это заявление Путина появилась на фоне сообщений о росте российского военного присутствия в Сирии. Вчера стало известно, что Россия разместила несколько танков на сирийском аэродроме.