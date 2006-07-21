Ливан на грани катастрофы

Израиль позволит осуществить доставку в Ливан гуманитарной помощи. Как сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дэн Гиллерман, гуманитарный коридор может быть открыт уже сегодня. "Я пока не могут сообщить подробности, но мы над этим работаем", - заявил дипломат. Он сказал, что 20 июля с.г. встречался с координатором гуманитарных программ ООН Яном Эгеландом, который в ближайшее время отправится в охваченный войной регион, передает Associated Press.

Введенная Израилем воздушная и морская блокада Ливана фактически привела к гуманитарной катастрофе. В населенных пунктах, оказавшихся в зоне активных боевых действий, нет воды, газа, продовольствия и медикаментов. По данным ООН, из-за военного конфликта свои дома были вынуждены покинуть не менее 500 тыс. ливанцев - в основном жители южной части страны. В связи с этим международное сообщество все активнее призывает Тель-Авив создать условия для доставки в Ливан гуманитарной помощи.

Военная операция Израиля против Ливана началась после того, как боевики группировки "Хезболлах" 12 июля 2006г. убили восьмерых и похитили двоих израильских военнослужащих. В ответ на этот Израиль начал наносить авиаудары по объектам инфраструктуры Ливана. В свою очередь боевики движения "Хезболлах" регулярно обстреливают приграничные с Ливаном районы Израиля и вступают в боевые столкновения с подразделениями израильских вооруженных сил.

К началу суток 21 июля из Ливана были эвакуированы 5,1 тыс. граждан Швеции, по 3 тыс. граждан ФРГ, Дании и США, 2 тыс. французов, более 1,6 тыс. канадцев, 1,2 тыс. россиян и около 200 граждан стран СНГ, 1,13 тыс. иорданцев, 1 тыс. британцев, более 760 итальянцев, 520 греков, 500 швейцарцев, 740 румын, 220 австрийцев, 105 болгар, 104 турка, 75 чехов, 49 индийцев и 24 гражданина Словакии.

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