Ющенко остался без ужина

Неформальный саммит Содружества независимых государств начался ужином в загородном ресторане на берегу Москва-реки.

Президент России встречал прибывших на саммит президентов Таджикистана, Молдавии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

В субботу президенты встретятся в Кремле. После этой встречи они отправятся на ипподром, чтобы присутствовать на скачках на Приз президента РФ.

Как сообщал УНИАН, не приехали в Москву на саммит СНГ Президенты Украины, Грузии Туркменистана и Армении.