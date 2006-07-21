Ющенко остался без ужина
20:11, 21 июля 2006Мир
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А "скачек на приз" ему и так хватает
Неформальный саммит Содружества независимых государств начался ужином в загородном ресторане на берегу Москва-реки.
Президент России встречал прибывших на саммит президентов Таджикистана, Молдавии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
В субботу президенты встретятся в Кремле. После этой встречи они отправятся на ипподром, чтобы присутствовать на скачках на Приз президента РФ.
Как сообщал УНИАН, не приехали в Москву на саммит СНГ Президенты Украины, Грузии Туркменистана и Армении.
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