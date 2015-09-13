За сутки в Мюнхен прибыли около 13 тысяч беженцев

Полиция Германии в воскресенье предупредила, что исчерпаны возможности Мюнхена по приему беженцев, прибывающих в город через территорию Австрии, сообщает Радио Свобода.

В воскресенье 13 сентября с утра на главный вокзал столицы Баварии прибыли более 700 мигрантов, а в субботу – 12200.

Как ожидается, в течение дня три специальных поезда доставят мигрантов в другие районы Германии.

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Накануне в Венгрию через границу с Сербией вошли более четырех тысяч мигрантов. Будапешт строит стену высотой в четыре метра на границе с Сербией с целью предотвратить наплыв беженцев. С 15 сентября в Венгрии вступает в силу новое, более жесткое миграционное законодательство, в соответствии с которым лица, незаконно пересекшие границу страны, подлежат аресту. Также предусматривается ускорение процесса принятия решений о предоставлении убежища.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли более 400 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.