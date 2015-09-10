В МИД РФ заявляют, что сирийское правительство использует российское оружие исключительно против террористов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Мы никогда не говорили, что в Сирии нет проблем, что нынешнее правительство в Дамаске лучшее, образцовое в мире. Мы говорили, что все проблемы должны решаться самими сирийцами, без вмешательства извне, без накачивания террористов», - заявила она.

Захарова подчеркнула, что Дамаск предоставляет гарантии использования российского оружия исключительно для борьбы с террористами.

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«Такие гарантии предоставляются и вписываются в контракты. Мы поставляем оружие, и есть понимание в этом с Дамаском, что оно поставляется для борьбы с террористами», - уточнила она.

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Захарова также заверила, что Россия, оказывая военную помощь Сирии, не преследует никакой иной цели, кроме борьбы с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил присутствие российских военных в Сирии.