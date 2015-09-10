Власти Германии придумали, что делать с мигрантами

С такой идеей выступил вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль, передает Lеnta.ru со ссылкой на Reuters. "Если нам удастся быстро научить тех, кто приезжает к нам, и привлечь их к работе, то мы решим одну из основных будущих проблем нашей экономики - недостаток квалифицированных рабочих", - сказал министр, выступая перед парламентариями.

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В земле Северный Рейн-Вестфалия, где безработица вдвое выше общенемецкого уровня, мигрантов обучают техническим специальностям. Сами немцы от таких позиций часто отказываются, предпочитая получать высшее образование.

По официальной статистике, которую приводит Reuters, к 2030 году работоспособных граждан в стране станет на 6 млн меньше, а смертность превысит рождаемость.

По данным ООН, число нелегально перебравшихся в Евросоюз жителей ближневосточных и африканских стран с начала года превысило 378 тыс. человек. Согласно прогнозу, поток мигрантов в Европу с юга в ближайшие 2 года составит как минимум 850 тыс. человек. Предполагается, что основная часть мигрантов останется жить в Германии.