Активисты "забронировали" для протестов центральную площадь Кишенева до 30 сентября

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг на площади лидер кишеневских протестов Андрей Нэстасе, сообщает Инфотаг.

"Мы подали в примэрию Кишинева соответствующую заявку в мае нынешнего года, подтвердили ее 1 сентября. Ближайшая акция, которую намеревались организовать на площади – это некое мероприятие МВД, посвященное прозрачности в МВД. Мероприятие был намечено на 13 сентября, но оно было отменено. В этот день, в воскресенье, состоится новая массовая манифестация, чтобы подтвердить еще раз наши требования к властям. Мы не видим других препятствий, мы будем стоять здесь на площади, независимо от того, что придет в голову примару Дорину Киртоакэ", - заявил Нэстасе.

Читайте такжеВ Молдове арестовали троих участников антиправительственного протеста

Он подтвердил, что участники акций намерены добиваться своих требований, в том числе об отставке властей.

"В то же время, мы готовы к диалогу, чтобы каждый раз напоминать властям о наших требованиях. Мы встретились сегодня с премьер-министром Валерием Стрельцом, который сообщил, что в отставку он не уходит, несмотря на недоверие со стороны населения, которое вы видите здесь, на площади. Что ж, мы и так знаем, что руководители страны и народ живут в параллельных мирах", - отметил активист.

В ходе встречи с протестующими, премьер-министр Валериу Стрелец заявил что "не имеет морального права подавать в отставку".

По словам премьера, правительство готово рассмотреть другие требования участников акции протеста, но не вопрос об отставке правительства.

Как сообщал УНИАН, в Кишеневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.