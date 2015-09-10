Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Венгрией из-за беженцев

По словам представителя перевозчика, шедшие из Венгрии поезда были переполнены - в основном? в них ехали мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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На какой период прервано железнодорожное сообщение, не сообщается. Также временно прекращена продажа билетов на поезда в Венгрию, сообщает Русская служба ВВС.

2 сентября было прервано движение поездов Eurostar между Парижем и Лондоном из-за мигрантов, которые были замечены на железнодорожных путях у въезда в тоннель со стороны Франции.

Поезд Eurostar 9055 был остановлен у терминала в городе Кале, где находится лагерь беженцев, в котором живут около трех тысяч мигрантов. Сообщается, что мигранты находились на рельсах между входом в тоннель и грузовым терминалом города Кале.

На прошлой неделе сотни нелегальных мигрантов протестовали против решения Венгрии запретить им посадку в поезда, на которых они могли бы отправиться в Германию и другие западноевропейские страны, где они рассчитывают получить убежище.