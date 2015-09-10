В графике Путина пока нет места для встречи с Папой Римским

Об этом в четверг, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Дождя.

Ранее представитель Ватикана при ООН заявил, что встреча главы Католической церкви с Путиным состоится в том случае, если российский президент на нее не опоздает.

Читайте такжеЕсли Путин опять не опоздает, то встретится с Папой Франциском в Нью-Йорке

Согласно дипломатическому протоколу, глава католической церкви может провести двухстороннюю встречу с главой государства, которое председательствует в Совете Безопасности. В сентябре это Россия.

Папа Франциск будет выступать перед Генассамблеей в пятницу, 25 сентября. Выступление Владимира Путина запланировано двумя днями позже. В российской миссии при ООН рассказали The New York Times, что Путин вряд ли прилетит в Нью-Йорк 25 сентября. Это делает встречу маловероятной.

Владимир Путин во время летнего визита в Италию в июле этого года опоздал на час на встречу с главой Католической церкви папой Франциском. Издание Catholic News Service писало, что ватиканский сановник и личный секретарь Папы Римского Георг Генсвайн вышел встречать российского лидера в 17:25, Путин прибыл в 18:10.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил опоздание Путина затянувшимися переговорами президента в Милане.