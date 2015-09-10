Если Путин опять не опоздает, то встретится с Папой Франциском в Нью-Йорке

Представители Папы Римского сообщили, что встреча понтифика с президентом РФ может состояться, только если Путин снова не опоздает, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Начало прошлой встречи задержалось на 70 минут, поскольку Путин опоздал.

Согласно дипломатическому протоколу, Папа встречается с лидером страны, которая председательствует в Совбезе ООН (в сентябре эти обязанности лежат на России).

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Прибытие Путина ожидается 27 сентября. В этот день он выступит перед Генассамблеей. Папа выступит на два дня раньше.

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Путин возьмет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на заседании могут ограничить право вето для России. К тому же Соединенное Королевство, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает предложение Франции о добровольном отказе от применения права вето в случаях, когда требуется принятие срочных мер для пресечения массовых преступлений.