Генассамблея ООН может ограничить право вето России - Климкин

Об этом сообщали министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает РБК-Украина.

Ожидается, что во время следующего заседания Генассамблеи ООН право на вето российской стороны будет ограничено.

"Во-первых, дискуссия идет, мы очень поддерживаем идею касательно ограничения права вето. Существует инициатива, к которой уже присоединились больше 40 стран. Я всегда был ярым поклонником ограничения права вето, поскольку мы не можем оставаться в 40-ых или 50-ых годах. Мы живем в другом, глобализованном мире. И когда в Совете безопасности происходят случаи, такие как в конце июля, когда Россия просто заблокировала создание трибунала по малайзийскому Боингу, это единственный механизм, как можно расследовать, как это произошло, а главное - привлечь виновных к ответственности", - сказал Климкин.

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Министр считает, что постепенно все же удастся лишить Россию права вето.

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенное Королевство, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает предложение Франции о добровольном отказе от применения права вето в случаях, когда требуется принятие срочных мер для пресечения массовых преступлений.