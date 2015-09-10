СМИ в виде инфографики показали последствия миграционного кризиса в Европе

09:56, 10 сентября 2015
Мир
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Мигранты и беженцы в Европу - на сегодняшний день главная тема мировых медиа.

REUTERS

После того, как многие страны ЕС стали жаловаться на то, что не в силах принять большое количество иностранцев, Германия и Австрия открыли границы для беженцев, показав, что готовы помочь попавшим в беду. 

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«Медуза» показывает, сколько мигрантов переселяется в Европу, сколько на них тратят денег и каков шанс получить статус беженца в ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала 2015 года более 365 тысяч человек пересекли Средиземное море, чтобы добраться до Европы и попросить убежища.

Также сообщается, что с начала года почти 2900 человек погибли, пытаясь пересечь море на переполненных лодках.

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