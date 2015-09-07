В Германии власть выделила на прием беженцев 6 миллиардов евро
В Германии рекордный наплыв беженцев, власти страны решили выделить на них 6 млрд евро, сообщает британское издание The Guardian.
Ожидается, что количество беженцев, которые направляются в страну достигнет рекордного показателя – 800 тысяч человек. Чтобы справиться с таким наплывом, немецкое правительство потратит дополнительно 6 млрд евро.
Государственные и местные органы власти выделят 3 млрд евро на размещение 800 тысяч беженцев (строительство приютов), а центральное правительство планирует потратить еще 3 млрд евро на финансирование таких расходов, как выплаты пособий для лиц, ищущих убежища, передает ZN.UA.
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После встречи в Берлине, которая длилась более пяти часов, лидеры правящей коалиции договорились также о ряде других мер, для ускорения процедур предоставления убежища и содействия строительства приютов.
Германия становится лидером по приему беженцев. Так, только в августе страна приняла более 100 тысяч лиц, ищущих убежища.