В Германии власть выделила на прием беженцев 6 миллиардов евро

Ожидается, что количество беженцев, которые направляются в страну достигнет рекордного показателя – 800 тысяч человек. Чтобы справиться с таким наплывом, немецкое правительство потратит дополнительно 6 млрд евро.

Государственные и местные органы власти выделят 3 млрд евро на размещение 800 тысяч беженцев (строительство приютов), а центральное правительство планирует потратить еще 3 млрд евро на финансирование таких расходов, как выплаты пособий для лиц, ищущих убежища, передает ZN.UA.

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После встречи в Берлине, которая длилась более пяти часов, лидеры правящей коалиции договорились также о ряде других мер, для ускорения процедур предоставления убежища и содействия строительства приютов.

Германия становится лидером по приему беженцев. Так, только в августе страна приняла более 100 тысяч лиц, ищущих убежища.