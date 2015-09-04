Массовый наплыв мигрантов превратит европейцев в меньшинство - премьер Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан боится, что вследствие значительного количества мигрантов европейцы станут меньшинством.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому радио, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Реальность такова, что Европе грозит массовый приток людей, десятки миллионов людей могут приехать в Европу", - отметил он.
Орбан ожидает, что количество мигрантов увеличится до миллионов в следующем году.
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"Мы можем вдруг понять, что мы находимся в меньшинстве на нашем собственном континенте", - подчеркнул венгерский премьер.
Следует сказать, что Орбан славится своим критическим отношением к мигрантам.
Как сообщал УНИАН, Орбан заявил, что вопрос мигрантов является делом не европейским, а чисто немецким.
"Это проблема не европейская, а немецкая. Никто не хочет оставаться в Венгрии. Для тех, кто хочет остаться в Венгрии, нет препятствий. Но никто не хочет оставаться в Венгрии, Польше, Словакии или Эстонии. Все хотят в Германию. Наша работа только их регистрировать", - объяснил он.