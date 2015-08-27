Süddeutsche Zeitung: Вместе с жизнью Путина закончится также его режим

20 лет заключения в колонии – жестокое наказание для человека, который только сказал вслух, что не признает аннексию Крыма. Но в приговоре Олега Сенцова отражен конец путинской системы.

Об этом пишет Юлиан Ханс в своей статье «Вместе с жизнью Путина закончится также его режим», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Когда судья зачитал приговор, подсудимые начали петь украинский гимн: «Еще не умерла Украины ни слава, ни воля. Восторжествуем и мы, братья, в своем краю». Можно интерпретировать это как патриотизм, или пафос. Но пение – пожалуй, последнее, что остается человеку, который был похищен спецслужбами, избит в заключении, невинно осужден, которого ожидают десятки лет в колонии, чтобы показать миру, и, прежде всего, самому себе, что мысли его свободны.

Во время путинской эры внимание мира привлекало множество политических процессов, и понятия стали непригодными: неправосудие, показательный процесс, рецидив в советские времена. Все это в разной степени относится к разделу ЮКОСа, заключению в тюрьму Михаила Ходорковского, Pussy Riot, и «болотного процесса» против участников демонстрации, выступавших против третьей инаугурации Владимира Путина.

И даже в этом случае методы такие же.

20 лет режиссер Олег Сенцов должен находиться в колонии, десять лет – его сообвиняемый Александр Кольченко. Суд основывал обвинительный приговор исключительно на показаниях свидетелей, не было никаких доказательств.

Согласно обвинениям, Сенцов и Кольченко сформировали в Крыму террористическую организацию, подожгли офисы двух пророссийских организаций и планировали нападение на памятник Ленину в Симферополе.

Даже если бы они участвовали: во время нападения никто не пострадал, был только незначительный ущерб. Но цель этого процесса не правосудие. Сенцов и Кольченко не поддерживали аннексию Крыма Россией и сказали об этом вслух. Этот процесс должен стать предупреждением для всех, кто думает так же: наша разведка способна, правительство хочет и судебная система готова сделать это, даже если Запад протестует, и пощады для обвиняемых просят такие известные режиссеры, как Анджей Вайда, Вим Вендерс и друг Путина Никита Михалков.

В приговоре отражен конец путинской системы

Приговор возмутительный, но он показывает события в более широкой перспективе. Потому что одно можно сказать наверняка: еще двадцать лет Владимир Путин у власти не будет. Двадцать лет могут стать целой эпохой в истории быстро развивающейся молодой России. Еще два десятилетия назад правительство демонтировало статуи Ленина. Сегодня оно преследует это как «терроризм».

В отличие от судебных решений в отношении Ходорковского, протестующих панков из Pussy Riot или демонстрантов с Болотной, ясно, что фактическая продолжительность заключения в меньшей степени зависит от воли Путина и его правосудия, чем от устойчивости его режима.

Советская система была разработана на века, и в ней менялись только члены политбюро, а путинская система создана специально для одного человека на самом верху.

И если она не рухнет раньше, то режим точно закончится вместе с жизнью этого человека.

Произойдет ли крах уже завтра, через десять лет или позже: Россия будет стоять перед огромной грудой развалин, политических, экономических и социальных. Раны украинцев и россиян через двадцать лет еще не заживут. Будет крайне тяжело отделить несправедливость в таких процессах, как этот; и нужно будет много времени, чтобы очистить народ от лжи, которую ему ежедневно в больших дозах выдают по телевизору.

Свои последние слова, как обвиняемого, Олег Сенцов адресовал просвещенной части российского населения: Он пожелал им избавиться от своего страха.