Арабские страны 27 августа подпишут протокол по формированию единой армии - СМИ

Как передает новостной портал газеты "Аль-Ахрам", принятие этого документа должно состояться на специальной сессии глав МИД и обороны Лиги арабских государств /ЛАГ/ в штаб-квартире регионального сообщества в Каире, сообщает ТАСС.

Договоренность о создании объеденных арабских вооруженных сил была достигнута на 26-м саммите Лиги, прошедшем в конце марта в египетском Шарм-эш-Шейхе. Главной задачей единых региональных ВС заявлено "быстрое военное вмешательство" при необходимости, а также "реагирование на возникающие угрозы безопасности и стабильности любой страны арабского мира и ее национального суверенитета или прямые угрозы для арабской национальной безопасности, в том числе связанные с терроризмом". В документе прописано, что силы будущего военного альянса могут быть задействованы по просьбе той или иной страны, однако участие в нем является необязательным для всех членов и будет зависеть от желания каждого отдельно взятого государства.

Читайте такжеЛАГ пообещала Ливии стратегию военной помощи в борьбе с терроризмом

Вслед за саммитом ЛАГ состоялось две встречи командующих вооруженными силами стран-участниц организации. На первом совещании было решено учредить специальную группу высокого уровня для изучения всех аспектов формирования будущих единых ВС - механизмы их функционирования, в том числе нормативно-правовая база, бюджет объединенной группировки, состав, расположение командного штаба и т.д. Как подчеркнул тогда начальник штаба ВС Египта генерал- лейтенант Махмуд Хигази, "эти силы не будут направлены против какого-либо отдельного государства".

Ранее сообщалось, что участие в объединенных ВС готовы принять шесть государств: Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Объеденные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Как ожидается, Египет, который обладает сильнейшей армией в арабском регионе (18-я в мире), составит костяк будущего военного альянса численностью в 40 тыс. бойцов.

Его командование может быть размещено в Каире или Эр- Рияде, а входящие в силы боевые подразделения стран- участниц будут расквартированы на родине до объявления единым штабом общих сборов в случае требующих этого угроз и вызовов. Те государства, которые на данном этапе не приняли решения о вхождении в коалицию смогут сделать это позднее.