Единая армия арабских государств будет состоять из 40 тысяч элитных военных

Лига арабских государств (ЛАГ) на саммите, прошедшем 28 марта в египетском Шарм-эль-Шейхе, приняла решение создать единые арабские вооруженные силы и продолжить военную операцию в Йемене до победного конца.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на текст итогового заявления, которое зачитал генсек ЛАГ Набиль аль-Араби, передает LB.ua.

"Йемен оказался на грани пропасти, что требует принятия эффективных шагов со стороны арабских стран и международного сообщества для достижения мирного урегулирования и восстановления легитимной власти", - сказал аль-Араби.

Читайте такжеАрабские государства создадут единую армию

Согласно заявлению представителей Минобороны Египта, единая армия будет сформирована из 40 тыс. военнослужащих при поддержке военных самолетов, кораблей и бронетранспортеров. При этом не все страны ЛАГ предоставят своих солдат. Штаб командования будет располагаться в Каире или Эр-Рияде.

26 марта министры иностранных дел арабских государств одобрили проект резолюции о создании союзной армии, которая будет предназначена для борьбы с угрозами безопасности путем осуществления быстрых военных интервенций.

Коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива по просьбе президента Йемена Абд Раббу Мансур Хади начала в этой стране в ночь на 26 марта военную операцию "Буря решимости" против шиитских повстанцев-хоуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Погибли десятки человек. К операции присоединились также Египет, Иордания и Судан.

В январе 2015 года президент Йемена вынужден был подать в отставку после захвата хоуситами президентского дворца и правительственных зданий. С тех пор Хади находился под домашним арестом, однако в итоге смог сбежать в Аден, где объявил, что его отставка недействительна, и стал собирать сторонников. Первые бои с повстанцами обернулись для его войск сокрушительным поражением.