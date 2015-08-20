На юге России град размером с куриное яйцо побил дома, машины и людей

Об этом сообщает "Независимая газета".

Основной удар стихии пришелся на город Железнодоводск Ставропольского края. Здесь в больницу попали около десяти человек: все они травмированы градинами, есть перелом, но, по мнению врачей, он получен в результате падения, когда пострадавший убегал от непогоды. В основном травмированные - пожилые люди, не успевшие быстро укрыться от града.

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В соседней со Ставропольем Карачаево-Черкесской Республике после града остались без света полторы тысячи жителей села Садовое в Адыгее-Хабльском районе. Также без электроснабжения оказались жители Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики – смерч с градом пронесся над поселками Ульяновским, Гвардейским, Граничным, Придорожным, Дальним, Виноградным и Красносельским.