США предложили СБ ООН ввести оружейное эмбарго против Южного Судана

Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает, что эти меры вступят в силу 1 сентября в том случае, если президент страны Салва Киир не подпишет мирное соглашение с повстанцами, и в стране не вступит в силу режим прекращения огня.

"Американская сторона распространила проект резолюции, сейчас эксперты обсуждают ее. Это серьезная попытка привести Совет к согласию по поводу документа, который принудит (стороны) к миру", - сообщил журналистам заместитель постоянного представителя Великабритании при ООН Питер Уилсон. Отвечая на вопрос о том, когда может состоятся голосование по проекту резолюции, он выразил надежду, что это произойдет "как можно скорее".

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Ранее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты начали консультации с Советом Безопасности ООН о применении санкций к лицам, препятствующим подписанию мирного соглашения в Южном Судане.