Директор Stratfor: Россия намного слабее, чем ее привыкли представлять
Основатель и директор негосударственной разведывательно-аналитической организации Stratfor (США) Джордж Фридман заявил, что Россия на самом деле не так сильна, как кажется.
Об этом он заявил в интервью Hromadske.tv, передает ZN.ua.
"На самом деле, Россия намного слабее, чем мы привыкли ее представлять. Интересно проанализировать именно то, чего Россия не делает: не направляет масштабные военные силы и многочисленные дивизии вглубь территории. Вместо этого она приняла ту линию фронта, которая установилась и действует на ее основе", - сказал Фридман.
Также он отметил провал в действиях ФСБ насчет прогнозирования уровня пророссийских настроений в Украине.
"Во-первых, стоит отметить, что деятельность ФСБ была очень неэффективной. Вторжение России на востоке Украины предусматривало, что количество пророссийского населения начнет неуклонно расти. Им не удалось спрогнозировать, что все произойдет наоборот", - отметил глава Stratfor.
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По его словам, главной задачей нарушения воздушного пространства стран НАТО авиацией РФ является попадание данной информации в СМИ.
"Главная цель этого — попадание на страницы газет. Вхождение в воздушное пространство другого государства - неважно стратегически. Соединенные Штаты, к примеру, тоже регулярно входят в воздушное пространство России", - подчеркнул Джордж Фридман.
Ранее УНИАН сообщал, что согласно отчету американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, Россия не ввяжется в широкомасштабную военную операцию на востоке Украины, более вероятны локальные наступательные операции.