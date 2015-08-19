В Турции в результате теракта погибли 8 военных - СМИ
17:09, 19 августа 2015Мир
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В юго-восточной провинции Турции Сиирт в результате теракта, совершенного боевиками незаконной Рабочей партии Курдистана, погибли восемь военных.
Несколько солдат получили ранения / hurriyetdailynews.com
Об этом сообщает турецкое издание Hurriet Daily News.
Издание отмечает, что боевики Рабочей партии Курдистана дистанционно подорвали взрывчатку, установленную на дороге, соединяющей районы Ширван и Первари в провинции Сиирт. Взрывчатка сдетонировала, когда по дороге двигался военный патрульный конвой.
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При этом отмечается, что несколько солдат получили ранения.
Ранее сообщалось, что в районе популярной туристической достопримечательности Турции – дворца османских султанов Долмабахче в Стамбуле – было слышно стрельбу.
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