В Турции в результате теракта погибли 8 военных - СМИ

17:09, 19 августа 2015
Мир
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В юго-восточной провинции Турции Сиирт в результате теракта, совершенного боевиками незаконной Рабочей партии Курдистана, погибли восемь военных.

hurriyetdailynews.com

Об этом сообщает турецкое издание Hurriet Daily News.

Издание отмечает, что боевики Рабочей партии Курдистана дистанционно подорвали взрывчатку, установленную на дороге, соединяющей районы Ширван и Первари в провинции Сиирт. Взрывчатка сдетонировала, когда по дороге двигался военный патрульный конвой.

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При этом отмечается, что несколько солдат получили ранения.

Ранее сообщалось, что в районе популярной туристической достопримечательности Турции – дворца османских султанов Долмабахче в Стамбуле – было слышно стрельбу.

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