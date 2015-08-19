В Турции в результате теракта погибли 8 военных - СМИ

Об этом сообщает турецкое издание Hurriet Daily News.

Издание отмечает, что боевики Рабочей партии Курдистана дистанционно подорвали взрывчатку, установленную на дороге, соединяющей районы Ширван и Первари в провинции Сиирт. Взрывчатка сдетонировала, когда по дороге двигался военный патрульный конвой.

Читайте такжеВ Таиланде задержали француза по подозрению в причастности к теракту

При этом отмечается, что несколько солдат получили ранения.

Ранее сообщалось, что в районе популярной туристической достопримечательности Турции – дворца османских султанов Долмабахче в Стамбуле – было слышно стрельбу.