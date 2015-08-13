Взрыв в Китае: 21 тонна тротила испепелила автомобили, разрушила эстакады и здания (фоторепортаж)

Вечером 12 августа в портовом городе Тяньцзин, расположенном в 120 километрах к юго-востоку от Пекина, произошел пожар, а за ним прогремели сильнейшие взрывы. Причиной стала детонация взрывчатых веществ в одном из контейнеров на территории порта.

Ударная волна от взрыва была такой силы, что ее зарегистрировали сейсмические приборы. Она ощущалась на расстоянии больше десяти километров. По оценкам китайского сейсмологического центра, по силе взрывы были эквивалентны трем и 21 тоннам тротила.

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В радиусе нескольких километров от этого удара были разбиты стекла домов, в результате чего и пострадали многие жители города.