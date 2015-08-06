ООН: 224 тысячи беженцев попали в ЕС через Средиземное море

Только в период от начала января и до конца июля в Грецию прибыли 124 тысячи мигрантов, сказал в разговоре с информагентством один из представителей Управления верховного комиссара ООН по вопросам беженцев (УВКБ ООН), передает DW.

Более 98 тысяч высадились в соседней Италии. По данным экспертов Организации Объединенных Наций, более двух тысяч человек погибли во время опасного путешествия морем.

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Эти данные не включают в себя погибших во время морской катастрофы у побережья Ливии, которая произошла в среду, 5 августа. Тогда перевернулся катер с беженцами, на борту которого могло находиться около 600 человек. Около 370 человек удалось спасти, 25 нашли мертвыми. Высказывается опасение, что на момент корабельной катастрофы много людей могли находиться в трюме судна.