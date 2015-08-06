В Великобритании судят проповедника за связь с "Исламским государством"

Сам Анджем Чудари и еще один обвиняемый - Мохаммед Рахман - ранее заявляли, что не признают себя виновными, передает Би-би-си. Обоим предъявлены обвинения на основании акта о терроризме 2000 года.

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Анджем Чудари и Мохаммед Рахман, проживающие на востоке Лондона, были арестованы 25 сентября 2014 года по подозрению в членстве в "Исламском государстве", включенном в список террористических организаций в Британии. В частности, оба выражали поддержку джихадистам в своих проповедях, которые затем размещались в интернете.

Ранее Анджем Чудари возглавлял исламистскую группировку "Аль-Мухаджирун", также известную как Islam4UK - запрещенную в Британии в 2010 году.

Согласно британским законам, членство в террористических группировках уголовно наказуемо, а их деятельность на территории страны запрещена.

В суде 48-летний Анджем Чудари был охарактеризован как "весьма известная фигура" в СМИ и социальных сетях. По информации обвинения Анджем Чудари, помимо прочего, распространял сообщения экстремистского характера среди 32000 своих подписчиков в "Фейсбуке".

Одновременно британский медиа-регулятор Ofcom начал расследование по поводу интервью с Анджемом Чаудари, выходивших в эфире ВВС, ITV и Channel 4 вскоре после убийства рядового Ли Ригби, обезглавленного исламистами в Лондоне.