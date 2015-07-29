Пауэр: никакое вето России не помешает расследованию преступления по уничтожению самолета MH17

Пауэр: наложив вето на этот проект резолюции, Россия попыталась остановить правосудие / un.org

Об этом Пауэр сказала на заседании Совета безопасности ООН после голосования за проект резолюции по созданию международного уголовного трибунала для расследования катастрофы "Боинга" в июле 2014 года в Донецкой области.

Посол подчеркнула, что Россия перед рассмотрением вопроса о создании трибунала даже отказалась вести переговоры по этой резолюции и по Уставу Международного Уголовного Трибунала, предотвратив проведение любых конструктивных переговоров по этим документам.

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"Наложив вето на этот проект резолюции, Россия попыталась остановить правосудие, отказать в правосудии 298 жертвам на этом рейсе, и отказать в возможности семьям обеспечить, чтобы виновные понесли ответственность", - заявила Пауэр.

В этой связи дипломат отметила, что Россия проигнорировала те страны, которые потеряли своих граждан. "Россия использовала свою привилегию, которая была ей предоставлена для того, чтобы защищать международный мир и безопасность", - отметила Пауэр.

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Дипломат заявила, что "сегодняшнее вето не может остановить правосудие на благо семей жертв и самих жертв".

"Нельзя допустить безнаказанности для тех, кто сбил гражданский самолет, на борту которого находилось 298 человек", - убеждена Пауэр.

Американский посол подчеркнула, что возмущена и глубоко разочарована итогом голосования. "Но сегодня, все же, мы хотим сказать семьям погибших - никакое вето не помешает расследованию этого ужасного преступления. Виновные будут наказаны, никакое вето не ослабит нашу непоколебимую готовность сделать все, чтобы правосудие восторжествовало", - резюмировала Пауэр.

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Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.