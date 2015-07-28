Обама назвал "пожизненных президентов" угрозой для демократии в Африке

Об этом, как передает Лента.ру со ссылкой на The Guardian, политик сказал в Эфиопии в обращении к членам Африканского Союза.

Обама выразил удивление по поводу желания некоторых глав государств, «особенно тех, кто имеет большое состояние», долгое время сохранять свои посты. «Когда лидер пытается изменить правила в середине игры только для того, чтобы остаться в своем кресле, возникает риск дестабилизации и борьбы, которые мы наблюдали в Бурунди», — отметил президент США. По его мнению, если политик считает себя единственным человеком, способным сплотить нацию, это значит, что он не смог построить настоящее государство.

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Себя Барак Обама назвал «довольно хорошим» руководителем страны и допустил возможность быть переизбранным на третий срок, если бы это позволяла конституция. При этом американский лидер признался, что с нетерпением ждет окончания своего президентства. «Рядом со мной не будет все время находиться вооруженная охрана. Я смогу гулять, проводить больше времени с семьей, искать новые способы послужить государству и вновь приехать в Африку», — сказал Обама.

По данным Reuters, президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 21 июля был переизбран на третий пятилетний срок, за него проголосовали 73 процента избирателей. Оппозиция, бойкотировавшая выборы, обвиняет главу государства в нарушении конституции. В результате начавшихся в апреле вооруженных столкновений между противниками президента и военными погибли десятки человек, более 170 тысяч были вынуждены покинуть страну.