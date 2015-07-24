Обама высказался за сохранение членства Великобритании в ЕС
09:10, 24 июля 2015Политика
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Президент США Барак Обама высказался за сохранение членства Великобритании в Европейском Союзе.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу BBC.
"Пребывания Соединенного Королевства в Европейском Союзе придает нам большей уверенности в прочности трансатлантического единства", - заявил Обама.
Президент США подчеркнул, что основой этого единства является институты, основанные после Второй мировой войны, что, по его мнению, "сделало мир безопаснее и более состоятельным".
Читайте такжеБритания проведет референдум о внесении изменений в договора ЕС"Мы хотим убедиться, что Соединенное Королевство и впредь имеет это влияние", - подчеркнул Обама.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании до конца 2017 года запланировано провести референдум о членстве в Евросоюзе.
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