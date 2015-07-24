Обама высказался за сохранение членства Великобритании в ЕС

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу BBC.

"Пребывания Соединенного Королевства в Европейском Союзе придает нам большей уверенности в прочности трансатлантического единства", - заявил Обама.

Президент США подчеркнул, что основой этого единства является институты, основанные после Второй мировой войны, что, по его мнению, "сделало мир безопаснее и более состоятельным".

Читайте такжеБритания проведет референдум о внесении изменений в договора ЕС"Мы хотим убедиться, что Соединенное Королевство и впредь имеет это влияние", - подчеркнул Обама.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании до конца 2017 года запланировано провести референдум о членстве в Евросоюзе.