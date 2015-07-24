Евродепутат призвал Украину, Молдову и Грузию создать совместный военный батальон

Как сообщает Delfi.lt, об этом он сказал радиостанции Ziniu radijas.

"Мы сами перед вступлением в НАТО активизировали региональное сотрудничество, создали батальоны: Литвы и Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. И я полагаю, что подобным образом могли бы сотрудничать и Украина, Молдова и Грузия, доказывая тем самым, что государства способны смотреть шире, не только в плане своих национальных интересов, что они способны договориться между несколькими государствами", - сказал Ландсбергис.

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По его словам, он говорил об этой идее с министром иностранных дел Украины. Ландсбергис считает, что Литва могла бы стать примером и поделиться своим опытом.