В Турции арестовали 250 подозреваемых в связях с ИГ
Полиция Турции сообщила, что в ходе операции по поимке сторонников экстремистской группировки "Исламское государство" и курдских ополченцев было арестовано более 250 человек по всей стране.
Операция проводилась в 13 провинциях, в ней были задействованы около 10 тысяч полицейских. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
В частности, в Стамбуле обыски были проведены по 100 адресам, где могли находиться сторонники исламистов и группировки "Курдская рабочая партия".
20 июля в турецком городе Суруч на границе с Сирией произошел мощный взрыв, жертвами которого стали 32 человека. Еще около 100 получили ранения.
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Власти Турции заявили, что взрыв осуществил 20-летний студент, а организовала его группировка "Исламское государство".
Целью взрыва были активисты молодежных организаций, которые намеревались отправиться в пограничный город Кобани на территории Сирии, чтобы принять участие в его восстановлении.