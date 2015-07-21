В Варшаве самолет Lufthansa чудом избежал столкновения с беспилотником

Об этом сообщают представители аэропорта польской столицы, передает Русская служба Би-би-си.

Инцидент с самолетом, летевшем из Мюнхена, произошел в пяти километрах от аэропорта имени Фредерика Шопена. Беспилотник находился на расстоянии 100 метров от самолета.

По словам представителей аэропорта, ситуация была очень опасной. Серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что диспетчеры оперативно отреагировали на происходящее и изменили траекторию посадки самолета.

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Самолет благополучно приземлился в Варшаве через три минуты после того, как чуть не столкнулся с беспилотником.