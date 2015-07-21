Британские эксперты нашли доказательства использования боевиками ИГ химического оружия

Такие данные удалось получить британским полевым следователям, передает Newsweek.

О возможном применении ИГ химоружия во время трех атак на северо-востоке Сирии и поблизости иракского Мосула сообщили курдские войска. Две мониторинговые группы британских организаций Conflict Armament Research и Sahan Research отправили миссии в оккупированные исламистами страны.

Исследовав воронки, остатки оружия, самодельных взрывных устройств и аммуниции, эксперты обнаружили доказательства использования химикатов. Кроме того, участвовавшие в указанных боях солдаты были госпитализированы с частичным параличом, проблемами дыхательной системы и раздражением глаз.

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Результаты их обследования показали присутствие в их организме следов фосфина - токсической газообразующей жидкости. В одном из случаев мониторинговая миссия обнаружила остатки вещества, похожего на хлорин.

По мнению экспертов, эти три атаки могут быть пробным запуском – боевики экспериментируют и оценивают свои возможности.